Live Streaming 8 Besar Kejuaraan Voli Putri Asia 2026, Indonesia Main di Match Ketiga
jpnn.com - TIANJIN - China, Jepang, Tailan, Iran, Korea, Indonesia, Taiwan, dan Vietnam bersaing memperebutkan tiket ke semifinal Kejuaraan Voli Putri Asia 2026 yang digelar di Tianjin, China.
Ajang ini menjadi penting buat voli putri Asia, lantaran mempertaruhkan satu tiket awal ke Olimpiade Los Angeles 2028 dan tiga tempat di Piala Dunia Bola Voli FIVB 2027.
Perempat final Kejuaraan Voli Putri Asia 2026 dimulai Kamis (27/8) siang ini hingga Jumat (28/8) malam.
Laga petahana Tailan versus Korea menjadi pembuka, sedangkan Indonesia yang berhadapan dengan Iran berada di match ketiga.
8 Besar Kejuaraan Voli Putri Asia 2026
volleyballworld
Seluruh laga 8 Besar bisa Anda saksikan via live streaming Vidio.
"Senang rasanya kami terus berada di jalur untuk berusaha finis di posisi tiga besar dan lulus ke Piala Dunia," kata middle blocker Korea Dahyeon Lee. (vw/jpnn)
Siang ini ada laga Tailan vs Korea di match pertama perempat final Kejuaraan Voli Putri Asia 2026.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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