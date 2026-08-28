Live Streaming 8 Besar Kejuaraan Voli Putri Asia 2026 Indonesia Vs Iran

jpnn.com - TIANJIN - Manajer Timnas Voli Putri Luciana Taroreh menyebut Medi Yoku dan kawan-kawan harus mewaspadai Iran dalam pertemuan di perempat final Kejuaraan Voli Putri Asia 2026, Jumat (28/8) siang WIB.

Timnas harus tampil disiplin lantaran Iran memiliki komposisi pemain mempunyai kualitas yang merata.

“Kunci bagi tim Indonesia adalah menjaga konsistensi permainan dan meminimalkan kesalahan sendiri. Jika para pemain mampu bermain lebih stabil, disiplin, dan fokus sepanjang pertandingan, maka bisa memberikan perlawanan terbaik,” kata Luciana.

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Dia menyadari bahwa Iran bukan lawan mudah untuk Indonesia.

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Iran memiliki kualitas dan juga mempunyai pengalaman yang jauh lebih tinggi dibanding para pemain Merah Putih.

“Kami akan mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk menghadapi Iran,” ujar Luciana.

Meski demikian, Luciana berpesan kepada tim asuhan Marcos Sugiyama untuk tidak ciut menghadapi Iran.