Live Streaming 8 Besar Malaysia Open 2026: Indonesia Punya 5

Live Streaming 8 Besar Malaysia Open 2026: Indonesia Punya 5

Fajar Alfian (kiri) dan Muhammad Shohibul Fikri. Foto: diambil dari pbsi

jpnn.com - KUALA LUMPUR - Indonesia punya lima wakil yang berhak mengayun raket di perempat final atau 8 Besar Malaysia Open 2026 Super 1000.

Babak perebutan tiket semifinal itu akan digelar di Axiata Arena, KL, Jumat (9/1) mulai pukul 08.00 WIB.

Anda bisa menyaksikannya via live streaming di Vidio https://www.vidio.com/live/18249-petronas-malaysia-open-2026-round-of-16-court-1.

Partai pertama 8 Besar di Court 1 mempertemukan juara bertahan di nomor tunggal putri yang menyandang status peringkat satu dunia, An Se Young (Korea) versus bule Denmark Line Kjaersfeldt.

Ganda putri Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari menjadi duta pertama Merah Putih yang melakoni perempat final.

Ana/Trias akan berhadapan dengan duo Korea Baek Ha Na/Lee So Hee.

Sementara itu, asa Indonesia di nomor tunggal putri, yakni Putri Kusuma Wardani akan menghadapi ujian berat saat menantang unggulan kedua asal China Wang Zhi Yi. (bwf/jpnn)

Jadwal Wakil Indonesia di Perempat Final Malaysia Open 2026 Super 1000:
Ganda putri: Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari vs Baek Ha Na/Lee So Hee (Korea)
Tunggal putri: Putri Kusuma Wardani vs Wang Zhi Yi (China)
Tunggal putra: Jonatan Christie vs Kodai Naraoka (Jepang)
Ganda putra: Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India)
Ganda putra: Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia)

Siapa lawan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri di perempat final Malaysia Open 2026?


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

