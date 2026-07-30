Live Streaming 8 Besar VNL 2026 Italia Vs Amerika Serikat, Entar Lagi Main
jpnn.com - NINGBO - Slovenia dan Jepang sudah memastikan tempat di semifinal Volleyball Nations League atau VNL 2026 Pria.
Pada perempat final di Ningbo, China, Rabu (29/7), Slovenia mengalahkan Turki 3-0, sedangkan Jepang mengalahkan China 3-1.
Slovenia akan menghadapi pemenang laga 8 Besar Polandia vs Ukraina, sementara Jepang meladeni pemenang dari big match Italia vs Amerika Serikat.
Laga Italia vs Amerika Serikat dijadwalkan hadir hari ini mulai pukul 14.00 WIB.
Anda bisa menyaksikannya via live streaming Vidio.
Italia adalah juara dunia bertahan dan tim peringkat kedua dunia.
Tahun lalu mereka finis sebagai runner-up VNL dan meraih perak, medali pertama mereka dalam kompetisi ini, setelah dua kali finis di posisi keempat pada tahun 2022 dan 2023. Italia melaju ke Final sebagai tim peringkat keempat di babak liga, dengan skor 8-4 dan 26.
Hanya terpaut satu poin, AS menempati posisi kelima dengan skor 8-4 dan 25. Amerika juga belum pernah memenangi VNL, tetapi mereka telah meraih tiga perak (2019, 2022, 2023) dan satu perunggu (2018).
Pemenang laga 8 Besar VNL 2026 Italia vs Amerika Serikat akan menemui Jepang di semifinal.
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