Live Streaming 8 Besar VNL 2026 Slovenia Vs Turki Siang Ini

jpnn.com - NINGBO - Ingar bingar keberhasilan Turki menjuarai Volleyball Nations League atau VNL 2026 di sektor putri mungkin sedikit terbawa ke ruang ganti tim putranya.

Turkiye akan membuka The Finals (perempat final dan seterusnya) VNL 2026 Putra, menghadapi Slovenia, di Beilun Gymnasium, Ningbo, China, Rabu (29/7) siang WIB ini.

Slovenia vs Turki akan menjadi perempat final pertama. Servis pertama dijadwalkan mulai pukul 14.00 WIB, Anda bisa menyaksikannya via live streaming Vidio.

Slovenia berhak ke perempat final setelah finis di posisi ketiga dalam klasemen akhir reguler, dengan rekor menang-kalah 10-2 dan 26 poin.

"Saat ini mereka (Slovenia) berada di peringkat kelima dunia. Mereka berupaya melaju ke semifinal VNL untuk keempat kalinya. Namun, mereka belum pernah naik podium dan telah tiga kali finis di posisi keempat, termasuk dua kali di dua musim sebelumnya – 2024 dan 2025," ulasan awak Volleyball World.

Sementara itu, Turki, lulus ke perempat final VNL 2026 merupakan hal bersejarah.

Pada dua musim awal keikutsertaan mereka di VNL, Turki Putra beruntung tak terdegradasi. Finis di peringkat ke-16 dan ke-17 dalam klasemen akhir.

Tahun ini, Turkiye berada di peringkat ke-6 klasemen dan mengukir sejarah bangsa; berkompetisi di perempat final VNL.