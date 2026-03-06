menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Live Streaming All England 2026 Alwi Farhan Vs Kunlavut Vitidsarn, Sekarang!

Live Streaming All England 2026 Alwi Farhan Vs Kunlavut Vitidsarn, Sekarang!

Live Streaming All England 2026 Alwi Farhan Vs Kunlavut Vitidsarn, Sekarang!
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Alwi Farhan di All England 2026. Foto: PBSI.

jpnn.com - BIRMINGHAM – Kejutan demi kejutan muncul di All England 2026 Super 1000.

Banyak unggulan, entah itu tunggal atau ganda yang berguguran.

Tiga favorit juara, yang kebetulan semuanya dari China harus angkat koper.

Baca Juga:

Tunggal putra nomor satu dunia Shi Yu Qi kalah di babak pertama (32 Besar).

Ganda campuran nomor satu dunia Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping tumbang di 16 Besar.

Terbaru, baru saja, ganda campuran unggulan kedua Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin kalah dari Thom Gicquel/Delphine Delrue 16-21-16-21 di perempat final.

Baca Juga:

Kini di lapangan utama Utilitia Arena Birmingham sedang bertarung perempat final tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melawan peringkat kedua dunia dari Thailand Kunlavut Vitidsarn.

Anda bisa menyaksikannya juga via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/18249-yonex-all-england-open-badminton-championships-2026-quarterfinals-court-1?schedule_id=4942632. (bwf/jpnn)

Banyak unggulan, entah itu tunggal atau ganda yang berguguran di All England 2026 Super 1000.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI