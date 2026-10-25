Live Streaming Arema FC Vs Dewa United & 4 Situasi Pelik Caldas

jpnn.com - MALANG - Andre Caldas langsung mengemban tugas superberat di pekan ke-7 Super League.

Caldas baru saja menerima tantangan, yakni menjadi pelatih interim Arema FC, menggantikan posisi Marcos Santos yang diputus kontrak.

Tak akan gampang. Caldas langsung dihadapkan pada situasi pelik, yaitu:

meramu tim di tengah jadwal kompetisi yang padat

lima laga tanpa kemenangan

ekspektasi suporter yang tinggi

dan harus berhadapan dengan tim yang sedang gila, yakni Dewa United

Caldas tidak menampik bahwa transisi kepelatihan di tengah musim bukanlah perkara mudah.

Namun, pelatih asal Brasil yang sebelumnya mendampingi Marcos Santos selama dua tahun tersebut memilih melihat situasi sulit ini sebagai peluang besar untuk melakukan pembenahan fundamental.

Caldas secara khusus mendedikasikan waktu untuk mengenang kontribusi besar pendahulunya.

Dia menilai apa yang telah dibangun oleh Coach Marcos bukan sekadar urusan taktik di atas rumput hijau, melainkan fondasi organisasi jangka panjang yang krusial bagi kebangkitan Arema FC sebagai klub besar.

"Untuk membuat Arema kembali menjadi klub besar, masih banyak hal yang perlu kami benahi dan tingkatkan sebagai sebuah organisasi," katanya.