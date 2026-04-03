Live Streaming Arema FC Vs Malut United, Rio: Insyaallah 3 Poin
jpnn.com - MALANG - Arema FC menemukan kekuatan di tengah keterbatasan tim menjelang menjamu Malut United pada pekan ke-26 Super League di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jumat (3/4) sore WIB.
Anda bisa menyaksikan laga Arema FC vs Malut United via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4981227.
Bek Arema FC Rio Fahmi mengungkap, kekuatan yang dimaksud ialah kebersamaan pemain yang tersisa dan persiapan matang.
"Persiapan untuk pertandingan ini menurut saya maksimal. Pemain memulai restart (kembali setelah libur Lebaran) dan mulai start lagi. Insyaallah tiga poin untuk pertandingan ini,” tutur pemain kelahiran Banjarnegara itu.
Dia menilai, menghadapi tim kuat seperti Malut United justru menjadi motivasi tambahan bagi pemain. Mereka ingin membuktikan bahwa Arema FC si Singo Edan tidak bisa diremehkan.
“Kami lebih termotivasi, apalagi sejumlah pemain absen. Arema tidak hanya satu-dua-tiga pemain. Tim punya banyak pemain yang bagus," ujar Rio.
Arema FC Vs Malut United pada pekan ke-26 Super League di Stadion Kanjuruhan sore ini.
