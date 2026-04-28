Live Streaming Arema FC Vs Persebaya: Parkir Bus Lagi?

jpnn.com - GIANYAR - Salah satu derbi Jatim, yakni Arema vs Persebaya hadir pada pekan ke-30 Super League di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Selasa (28/4) sore.

Pelatih Arema Marcos Santos menyatakan telah meramu strategi khusus menghadapi Persebaya.

Dia mengaku telah menganalisis kekuatan Persebaya secara detail, termasuk mengantisipasi pemain-pemain kuncinya.

Menurutnya perubahan paling mencolok dalam tubuh Arema FC sendiri saat ini adalah pendekatan taktik yang lebih modern dan efisien.

Dia mulai membangun karakter permainan yang lebih vertikal, dengan jarak antallini yang rapat dan serangan yang lebih langsung.

“Kami ingin tim bermain lebih cepat dalam transisi dan lebih tajam saat menyerang. Identitas Arema FC harus terlihat dari kerja keras, determinasi, dan keberanian,” ujar Santos.

Arema FC dengan strategi 'parkir bus' saat menantang Persib Bandung, menjadi tim pertama yang tidak kalah di Stadion Gelora Bandung Lautan Api musim ini.

Apakah taktik yang sama akan dimainkan Arema FC saat meladeni Persebaya?