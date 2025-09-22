menu
Live Streaming Arema FC Vs Persib, Begini Persiapan Singo Edan

Arsitek Arema FC Marcos Santos. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - MALANG - Pekan ke-6 BRI Super League musim ini menyisakan dua pertandingan, salah satunya Arema FC vs Persib Bandung di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang, Senin (22/9) sore WIB.

Kick off mulai pukul 15.30 WIB. Anda bisa juga menyaksikannya via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4581463.

Singo Edan -julukan Arema FC, menatap laga ini dengan persiapan optimal.

Pelatih Marcos Santos mengatakan seluruh pemain telah digembleng latihan intensif selama sepekan penuh, dengan target meraih kemenangan di hadapan Aremania.

“Persiapan kami bagus dan sudah belajar dari pertandingan kemarin. Kami harus lebih siap untuk menang agar Aremania bisa senang bisa menang lawan juara liga,” katanya.

Santos menyadari Persib hadir dengan kedalaman skuad, termasuk dua pemain naturalisasi yang baru bergabung dan menambah kekuatan tujuh legiun asingnya.

Pekan ke-6 BRI Super League menyisakan dua pertandingan, salah satunya Arema FC vs Persib Bandung.

