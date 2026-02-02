Live Streaming Arema FC Vs Persijap & Klasemen Super League
jpnn.com - MALANG - Arema FC meladeni Persijap Jepara pada pekan ke-19 Super League di markasnya, Stadion Kanjuruhan, Senin (2/2) sore.
Kick off mulai 15.30 WIB. Anda bisa menyaksikannya via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4863387.
Pelaih Arema FC Marcos Santos mengatakan pasukannya pengin memanfaatkan atmosfer kandang untuk mengamankan tiga poin krusial.
Santos menekankan pentingnya mental bertarung dan keberanian bermain maksimal.
“Kami harus berjuang. Ya, kami menghormati Persijap Jepara, tetapi di depan para penggemar, kami harus memainkan permainan bagus,” tuturnya.
Di lini depan, Arema FC dipastikan melakukan perubahan, sebab Dalberto harus absen akibat akumulasi kartu kuning, sehingga peran ujung tombak akan diemban Joel Vinicius.
Keputusan tersebut diharapkan memberi variasi serangan bagi Arema FC, yang tengah berupaya meningkatkan produktivitas gol di putaran kedua musim ini.
Sementara itu, pemain Arema FC Gabriel Silva mengaku semakin nyaman bersama tim. Adaptasi yang berjalan lancar membuatnya optimistis bisa memberi kontribusi lebih besar.
Sore ini, tak berapa lama lagi, hadir laga pekan ke-19 Super League Arema FC Vs Persijap.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Wajah Lama dan Harapan Baru, Dedi Kusnandar–Dion Markx Ramaikan Latihan Persib Bandung
- PSM Makassar Vs Semen Padang Malam Ini, Kejutan Lagi?
- Dari Persija ke Arema FC, Cerita Emosional di Balik Kepindahan Rio Fahmi dan Hansamu Yama
- Arema FC Angkat Suara, Ini Alasan Rio Fahmi dan Hansamu Yama Dipilih
- Persebaya vs Dewa United: Riekerink Ungkap Perubahan Strategi setelah Ada Kartu Merah
- Pelatih Persebaya Kecewa Berat, Bilang Pemainnya Membawa Bola seperti Tukang Pos