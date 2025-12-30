Live Streaming Arema FC Vs Persita Tangerang, Penutup...
Selasa, 30 Desember 2025 – 14:15 WIB
jpnn.com - KABUPATEN MALANG - Arema FC vs Persita Tangerang menjadi penutup pekan ke-8 (pekan tunda) Super League.
Dua tim bertemu di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Selasa (30/12) sore WIB.
Anda bisa menyaksikan pertarungan Arema FC vs Persita melalui live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4797276.
Arema menjamu Persita berbekal hasil imbang dengan Madura United di laga sebelumnya.
Sementara itu, Persita si Pendekar Cisadane datang dengan modal kemenangan dari Persik Kediri di pertandingan sebelumnya.
Gelandang serang Persita Eber Bessa mengatakan timnya datang dengan target menjaga tren positif performa tim.
