Live Streaming Arema FC Vs Persita Tangerang, Penutup...

Gelandang serang Persita Eber Bessa (dua kiri) berlatih bersama rekan-rekannya. Foto: diambil dari persitafc

jpnn.com - KABUPATEN MALANG - Arema FC vs Persita Tangerang menjadi penutup pekan ke-8 (pekan tunda) Super League.

Dua tim bertemu di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Selasa (30/12) sore WIB.

Anda bisa menyaksikan pertarungan Arema FC vs Persita melalui live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4797276.

Baca Juga:

Arema menjamu Persita berbekal hasil imbang dengan Madura United di laga sebelumnya.

Baca Juga:

Sementara itu, Persita si Pendekar Cisadane datang dengan modal kemenangan dari Persik Kediri di pertandingan sebelumnya.

Gelandang serang Persita Eber Bessa mengatakan timnya datang dengan target menjaga tren positif performa tim.

Masih ada satu laga tunda pekan ke-8 Super League yang tersisa, Arema FC vs Persita Tangerang.

