Live Streaming Arema FC Vs Semen Padang, Adi Incar Kursi di Timnas
jpnn.com - KABUPATEN MALANG - Arsitek Arema FC Marcos Santos mengaku sudah mempersiapkan taktik meredam serangan balik Semen Padang.
Arema FC bakal menjadi tuan rumah buat Semen Padang pada pekan ke-21 Super League, di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Minggu (15/2) sore WIB.
Anda bisa menyaksikan Arema FC vs Semen Padang via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4895082, kick off mulai 15.30 WIB.
Marcos Santos menduga Semen Padang yang dilatih Coach Dejan Antonic menyiapkan strategi counter attack.
"Semen Padang kuat saat melakukan counter attack, melalui transisi (bertahan ke menyerang) yang cepat, saya sudah menyiapkan strategi untuk itu," kata Marcos.
Dia pun mengakui permainan Semen Padang berubah dan mengalami peningkatan pada putaran kedua Super League.
Jangan sampai gak tonton Arema FC vs Semen Padang, Singo Edan vs Kabau Sirah. Moga-moga seru.
