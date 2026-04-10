Live Streaming ASEAN Futsal Championship 2026: Garuda Muda Siap Mencabik Vietnam
jpnn.com, THAILAND - Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Vietnam pada semifinal ajang ASEAN Futsal Championship 2026.
Pertandingan akbar tersebut rencana digelar di Nonthaburi Hall, Thailand pada Jumat (10/4) mulai pukul 17.00 WIB.
Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga Indonesia vs Vietnam bisa melalui streaming di Vision+ atau layar kaca MNC TV.
Berikut laman streaming yang bisa dinikmati secara legal untuk para penggemar:
https://www.visionplus.id/webclient/info/STND5724377450005830?delivery=DLVY5724380976006965&type=LTV
Timnas Indonesia percaya diri menghadapi tim Negeri Paman Ho dengan modal tiga kemenangan melawan Brunei (7-0), Malaysia (1-0), dan Australia (3-2).
Hasil tersebut menempatkan Albagir dan kolega menjadi juara Grup B di atas Australia, Malaysia serta Brunei Darussalam.
Pelatih Timnas Indonesia, Hector Souto sudah memprediksi bahwa laga tidak akan berjalan mudah untuk tim asuhannya.
Cek di sini link streaming pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Vietnam pada semifinal ajang ASEAN Futsal Championship 2026, Jumat (10/4)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Timnas Futsal Indonesia vs Vietnam: Sejarah Siap Terulang?
- Harapan Hector Souto di Laga Timnas Indonesia Vs Vietnam Agar Tetap Berjalan Fair
- Fokus Bawa Timnas Futsal Indonesia Juara, Albagir Tak Tertarik Kejar Gelar Individu
- Timnas Futsal Indonesia Tak Gentar, Skuad Muda Siap Gebuk Vietnam
- Timnas Futsal Indonesia vs Vietnam di Semifinal, Ini Bagan ASEAN Futsal Championship 2026
- Link Streaming ASEAN Futsal Championship 2026: Timnas Indonesia Vs Australia