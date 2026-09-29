Live Streaming Asian Games 2026: Nasib Timnas Voli Putra Indonesia Ditentukan Lawan Iran
jpnn.com - Timnas voli putra Indonesia akan menjalani laga penentuan pada Asian Games 2026 dengan menghadapi Iran.
Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Okazaki Chuo Sogo Park Gymnasium, Selasa (29/9/2026), pukul 14.00 WIB.
Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan dapat melalui layanan streaming Vidio atau layar kaca TVRI Sport.
Berikut ini link streaming yang bisa disaksikan secara legal: https://www.vidio.com/live/22243?schedule_id=5337097
Indonesia mengemban misi sulit untuk mengamankan kemenangan pada laga terakhir Pool B. Hasil pertandingan tersebut akan menentukan langkah Farhan Halim dan kolega di Asian Games 2026.
Iran menjadi lawan yang tidak mudah. Mereka sebelumnya meraih kemenangan atas Kirgistan dengan skor 3-0 (25-11, 25-16, 25-20), kemudian kembali mengalahkan Thailand 3-0 (25-18, 25-18, 25-15).
Sementara itu, Indonesia baru mengoleksi satu kemenangan setelah menundukkan Kirgistan 3-0 (27-25, 25-21, 25-15).
Peluang Indonesia untuk melaju ke perempat final juga masih bergantung pada hasil pertandingan terakhir. Tailan sebelumnya berhasil mengalahkan Kirgistan 3-0 (25-20, 25-18, 25-14).
Lihat di sini streaming Timnas voli putra Indonesia melakoni laga penentuan pada Asian Games 2026 melawan Iran, Selasa (29/9)
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