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Live Streaming Asian Games 2026: Timnas Voli Putri Indonesia Hadapi Nepal

Live Streaming Asian Games 2026: Timnas Voli Putri Indonesia Hadapi Nepal
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Skuad Timnas voli putri Indonesia saat berlaga pada ajang SEA V Cup 2026 putaran kedua di Thailand. Foto: Dokumentasi SAVA

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia akan memulai perjuangannya pada Asian Games 2026 dengan menghadapi Nepal.

Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Park Arena Komaki, Aichi, Jepang, Kamis (17/9), mulai pukul 17.20 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan perjuangan Srikandi Merah Putih dapat melalui streaming di Vidio.com atau siaran langsung TVRI.

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Berikut link streaming pertandingan Timnas voli putri Indonesia vs Nepal: https://www.vidio.com/live/22246?schedule_id=5321876

Timnas voli putri Indonesia mengusung target kemenangan pada laga perdana Pool A cabang olahraga voli indoor.

Medi Yoku dan kolega perlu meraih hasil positif untuk membuka peluang melaju ke babak perempat final.

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Di atas kertas, skuad asuhan Marcos Sugiyama lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Apalagi, Nepal sudah menelan kekalahan 0-3 dari Jepang pada pertandingan pertamanya.

Dalam laga tersebut, Nepal takluk dengan skor 8-25, 12-25, dan 11-25.

Lihat di sini streaming perjuangan Timnas voli putri Indonesia dalam meraih asa tiket perempat final Asian Games 2026 melawan Nepal, Kamis (17/9)

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