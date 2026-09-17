Live Streaming Asian Games 2026: Timnas Voli Putri Indonesia Hadapi Nepal

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia akan memulai perjuangannya pada Asian Games 2026 dengan menghadapi Nepal.

Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Park Arena Komaki, Aichi, Jepang, Kamis (17/9), mulai pukul 17.20 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan perjuangan Srikandi Merah Putih dapat melalui streaming di Vidio.com atau siaran langsung TVRI.

Berikut link streaming pertandingan Timnas voli putri Indonesia vs Nepal: https://www.vidio.com/live/22246?schedule_id=5321876

Timnas voli putri Indonesia mengusung target kemenangan pada laga perdana Pool A cabang olahraga voli indoor.

Medi Yoku dan kolega perlu meraih hasil positif untuk membuka peluang melaju ke babak perempat final.

Di atas kertas, skuad asuhan Marcos Sugiyama lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Apalagi, Nepal sudah menelan kekalahan 0-3 dari Jepang pada pertandingan pertamanya.

Dalam laga tersebut, Nepal takluk dengan skor 8-25, 12-25, dan 11-25.