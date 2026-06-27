Live Streaming AVC Volleyball Cup 2026: Jadi Saksi Timnas Voli Putra Indonesia Hadapi India
jpnn.com - Timnas voli putra Indonesia akan menghadapi India pada semifinal AVC Volleyball Cup 2026.
Laga akbar tersebut rencananya digelar di Veer Savarkar Sports Complex, Amdavad, Sabtu (27/6/2026) pukul 20.30 WIB.
Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Moji TV.
Berikut ini link streaming yang bisa dinikmati secara legal: https://www.vidio.com/live/21714?schedule_id=5156202
Timnas voli putra Indonesia ke semifinal dengan status runner up Pool B di bawah Korea.
Jasen Natanael Kilanta dan kolega mengoleksi tiga kemenangan, yakni atas Qatar (3-2), Thailand (3-2), dan Oman (3-1).
Manajer timnas voli putra Indonesia Loudry Maspaitella berharap anak asuh Reidel Toiran tampil tanpa tekanan saat menghadapi India.
Dengan bermain lepas permainan Timnas voli putra Indonesia diharapkan bisa menampilkan permainan terbaik.
Link streaming pertandingan Timnas voli putra Indonesia akan menghadapi India pada semifinal AVC Volleyball Cup 2026, Sabtu (27/6)
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