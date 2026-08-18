Live Streaming Bali United vs Persib Bandung: Duel Penentu Juara Dewata Challenge Series

jpnn.com - Malam penentuan juara Dewata Challenge Series 2026 akan mempertemukan Bali United kontra Persib Bandung.

Duel Bali United vs Persib akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (18/8/2026) malam.

Persib berada di posisi yang lebih menguntungkan setelah menundukkan Sabah FC tiga gol tanpa balas pada pertandingan sebelumnya.

Bali United Punya Misi Bangkit

Di sisi lain, Bali United membutuhkan kemenangan setelah hasil negatif pada pertandingan pembuka. Serdadu Tridatu kalah 1-2 dari Sabah FC.

Situasi tersebut membuat duel kontra Persib menjadi kesempatan bagi Bali United untuk menutup turnamen dengan hasil positif.

Sementara itu, Persib tidak ingin kehilangan momentum. Hasil imbang sudah cukup untuk memastikan mereka keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026.

Sobat Negeriku dapat menyaksikan pertandingan ini melalui layar kaca Indosiar yang dimulai pukul 19.00 WIB.

Selain itu, duel Bali United vs Persib juga dapat disaksikan lewat live streaming di Vidio.com dengan link berikut ini:https://www.vidio.com/live/21945?schedule_id=5260440(del/jpnn)