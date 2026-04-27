Live Streaming Bali United Vs PSM: Serdadu Tridatu Bergairah
jpnn.com - GIANYAR - Bali United FC menjadi tuan rumah untuk PSM Makassar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Senin (27/4) sore.
Laga pembuka pekan ke-30 Super League itu bisa Anda saksikan via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=5026348.
Pertandingan ini bisa dibilang menjadi momen untuk Serdadu Tridatu -Bali United, melanjutkan tren positif setelah dua kemenangan beruntun.
Sebelumnya, Bali United sukses meraih kemenangan 4-1 saat menjamu Malut United FC dan 1-0 saat bertandang ke markas Persita Tangerang.
Penyerang sayap Bali United Rahmat Arjuna pun menyebut timnya sangat antusias menyambut laga kontra tim Juku Eja.
"Persiapan kami sangat baik. Semua pemain sangat fit dan bersemangat," kata Arjuna.
"Kami juga harus bisa menjalankan instruksi pelatih agar bisa memenangi pertandingan dan bisa memperbaiki posisi kami di klasemen," imbuhnya. (il/jpnn)
Jadwal Pekan ke-30 dan Klasemen Super League
Pertarungan Bali United Vs PSM Makassar di Gianyar sore ini menjadi pembuka pekan ke-30 Super League.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
