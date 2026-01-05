Live Streaming Bhayangkara FC Vs Dewa United & Klasemen Super League

jpnn.com - BANDAR LAMPUNG - Tukang Racik Bhayangkara Presisi Lampung FC Paul Munster mengatakan laga timnya melawan Dewa United pada pekan ke-16 Super League di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Senin (5/1), harus menjadi momen kebangkitan timnya.

Duel Bhayangkara FC vs Dewa United dimulai pukul 15.30 WIB.

Anda bisa menyaksikannya juga via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4827312.

Pertandingan ini menjadi penting bagi Bhayangkara FC, setelah serangkain hasil kurang memuaskan di empat laga sebelumnya.

Paul Munster berharap anak asuhnya akan meraih hasil yang lebih baik.

Di empat pertandingan sebelumnya, Bhayangkara FC hanya meraih satu poin. Dengan catatan sekali imbang dan tiga kali kalah.

“Kami mempersiapkan segalanya untuk target kali ini. Kami menunjukkan kerja keras dan itu yang harus kami lakukan untuk menghadapi tantangan baru,” kata Munster.

Munster juga berharap anak asuhnya mampu mencetak gol. Hal ini dikarenakan dalam dua laga terakhir Bhayangkara FC tidak mampu mencetak gol.