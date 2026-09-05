Live Streaming Big Match Super League Bhayangkara FC Vs Persebaya

jpnn.com - BANDAR LAMPUNG - Salah satu big match pekan pertama Super League bakal hadir di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Sabtu (5/9), yakni Bhayangkara FC vs Persebaya.

Kick off laga ini dimulai pukul 15.30 WIB. Anda bisa menyaksikannya juga via live streaming di Vidio.

Gelandang serang Persebaya Francisco Rivera memahami pentingnya laga ini.

Dia juga menyadari besarnya harapan Bonek dan Bonita menyambut langkah pertama Persebaya di Super League 2026/27.

Ekspektasi tersebut menjadi tambahan motivasi bagi gelandang asal Meksiko itu untuk memberikan kemampuan terbaik dan membawa Green Force pulang dengan kemenangan.

Persebaya datang ke Bandar Lampung dengan modal positif dari rangkaian pramusim.

Green Force menjalani tujuh pertandingan dengan catatan enam kemenangan dan satu hasil imbang. Persebaya juga berhasil menjuarai Piala Presiden 2026 setelah melewati persaingan ketat hingga partai final.

Setelah itu, tim melanjutkan persiapan melalui laga uji coba menghadapi Penang FC serta pemusatan latihan di Thailand.