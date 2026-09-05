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Live Streaming Borneo FC Vs Persija: 1 Gol di Babak Pertama dari Bule 192 Cm

Live Streaming Borneo FC Vs Persija: 1 Gol di Babak Pertama dari Bule 192 Cm
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Ilustrasi Super League. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - SAMARINDA - Striker pemilik tinggi badan 192 cm dari Swedia Alexander Jeremejeff mencetak gol untuk Persija Jakarta pada laga Super League di kandang Borneo FC, Stadion Segiri, Sabtu (5/9) malam WIB.

Gol itu tercipta di ujung babak pertama, menit 45+1.

Jeremejeff menunjukkan kelebihan tinggi badannya itu. Pemain yang pernah memakai seragam Timnas Swedia itu menjebol gawang Borneo FC dengan sundulan kepalanya, menyambut umpan Kerim Memija.

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Persija yang menyandang status tamu, berani bermain terbuka meladeni Borneo FC yang pengin menguasai jalannya pertandingan.

Flash Score melaporkan, Persija menguasai ball possession 59 persen berbanding 41 persen milik Borneo FC.

Namun, Borneo FC unggul dalam urusan total shots 6 vs 4.

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Angka di papan skor 0-1, tuan rumah tertinggal. Pertempuran di Segiri belum usai.

Babak kedua Borneo FC vs Persija bisa Anda saksikan via live streaming di Vidio. (fs/jpnn) 

Big match Super League Borneo FC vs Persija Jakarta belum selesai. Nih babak kedua.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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