menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Live Streaming Borneo FC Vs Persija, Ada Gol di Babak Pertama

Live Streaming Borneo FC Vs Persija, Ada Gol di Babak Pertama

Live Streaming Borneo FC Vs Persija, Ada Gol di Babak Pertama
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi BRI Super League. Foto: IG dewaunitedfc

jpnn.com - SAMARINDA – Borneo FC unggul 1-0 dari Persija Jakarta pada babak pertama pertemuan bilateral di pekan ke-7 BRI Super League, di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (28/9) malam WIB.

Duel dua tim papan atas tersebut sangat seru, saling jual beli serangan.

Persija si Macan Kemayoran tampak lebih sering menguasai bola.

Baca Juga:

Namun, urusan efektivitas transisi, Borneo FC lah yang terlihat lebih galak.

Baca Juga:

Gol tuan rumah lahir dari kaki Joel Vinicius di menit ke-45.

Vinicus pantas berterima kasih kepada Juan Villa, yang memberikan asistensi.

Babak pertama Borneo FC Vs Persija Jakarta diwarnai satu gol apik. Laga seru, saling jual beli serangan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI