menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Live Streaming Borneo FC Vs PSIM: Jangan Anggap Remeh

Live Streaming Borneo FC Vs PSIM: Jangan Anggap Remeh

Live Streaming Borneo FC Vs PSIM: Jangan Anggap Remeh
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes. Foto: borneofc

jpnn.com - SAMARINDA - Juru Taktik Borneo FC Fabio Lefundes mengingatkan pasukannya agar tak meremehkan PSIM Yogyakarta.

Borneo FC vs PSIM hadir pada pekan ke-19 Super League di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (1/2) sore WIB.

Anda bisa menyaksikannya juga via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4860078.

Baca Juga:

Lefundes menuturkan PSIM yang datang ke Segiri setelah kalah di kandang saat menjamu Persebaya Surabaya.

"Dalam kondisi itu, tim seperti PSIM pasti punya motivasi untuk bangkit. Itu harus kami antisipasi," tutur Lefundes.

Dia pun tak mau banyak komentar soal kekuatan PSIM.

Baca Juga:

"Mereka tim bagus. Namun, kami harus bisa memetik poin maksimal di depan pendukung kita sendiri. Pemain harus bekerja keras memberikan yang terbaik," kata Lefundes. (bfc/jpnn)

Hasil-Jadwal Pekan ke-19 dan Klasemen Super League
Live Streaming Borneo FC Vs PSIM: Jangan Anggap RemehLive Streaming Borneo FC Vs PSIM: Jangan Anggap Remehileague

Laga pekan ke-19 Super League Borneo FC vs PSIM Yogyakarta di Segiri, tak berapa lagi.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI