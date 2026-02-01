Live Streaming Borneo FC Vs PSIM: Jangan Anggap Remeh

jpnn.com - SAMARINDA - Juru Taktik Borneo FC Fabio Lefundes mengingatkan pasukannya agar tak meremehkan PSIM Yogyakarta.

Borneo FC vs PSIM hadir pada pekan ke-19 Super League di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (1/2) sore WIB.

Anda bisa menyaksikannya juga via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4860078.

Lefundes menuturkan PSIM yang datang ke Segiri setelah kalah di kandang saat menjamu Persebaya Surabaya.

"Dalam kondisi itu, tim seperti PSIM pasti punya motivasi untuk bangkit. Itu harus kami antisipasi," tutur Lefundes.

Dia pun tak mau banyak komentar soal kekuatan PSIM.

"Mereka tim bagus. Namun, kami harus bisa memetik poin maksimal di depan pendukung kita sendiri. Pemain harus bekerja keras memberikan yang terbaik," kata Lefundes. (bfc/jpnn)

Hasil-Jadwal Pekan ke-19 dan Klasemen Super League

ileague