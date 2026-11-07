Live Streaming Borneo FC Vs PSM Makassar: Juku Eja Pede
jpnn.com - SAMARINDA - PSM Makassar optimistis bisa mencuri poin dari kandang Borneo FC Samarinda pada pekan ke-9 Super League.
Juku Eja percaya diri menatap laga yang akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (7/11).
Kepercayaan diri tersebut berbekal performa PSM Makassar dalam empat hingga lima pertandingan terakhir.
Pelatih PSM Makassar Darije Kalezic mengatakan, jika timnya mampu mempertahankan level permainan tersebut, peluang mencuri poin di markas Pesut Etam terbuka lebar.
"Saya percaya jika kami mampu menunjukkan performa dan level permainan yang sama seperti empat hingga lima pertandingan terakhir, kami bisa kembali ke Makassar dengan raihan poin," ujar Darije Kalezic.
Meski demikian, PSM Makassar tetap harus membenahi efektivitas penyelesaian akhir.
Pada pertandingan sebelumnya, tim tersebut mampu menciptakan sejumlah peluang, tetapi belum maksimal dalam mengonversi menjadi gol, terutama saat menjamu Madura United.
Pemain asing PSM Makassar Stefan Jevtoski menegaskan timnya memiliki kualitas untuk memberikan perlawanan.
Laga pekan ke-9 Super League sore ini Borneo FC vs PSM Makassar. Pasti seru. Jangan sampai ketinggalan.
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