Live Streaming Borneo FC Vs PSM Makassar, Tomas Bilang Ini Tak Mudah

jpnn.com - SAMARINDA - Borneo FC vs PSM Makassar akan hadir di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (3/1) sore WIB.

Duel yang merupakan laga pekan ke-16 Super League itu bisa Anda saksikan juga via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19988-bri-super-league?schedule_id=4803427 mulai pukul 15.30 WIB.

Pelatih PSM Makassar Tomas Trucha menuturkan skuadnya mewaspadai motivasi empunya stadion.

Pesut Etam -julukan Borneo FC, kehilangan poin di beberapa pertandingan terakhir. Rekor kemenangan sebelas kali beruntun terputus. Motivasi untuk bangkit itulah yang dipastikan bakal menyulitkan Tim Ayam Jantan dari Timur.

Situasi yang nyaris sama dialami PSM; dua kekalahan dan sekali imbang di tiga pertandingan terakhir.

"Kami akan mencoba mengangkat kapal ini kembali ke permukaan. Untuk pertandingan melawan Borneo ini tentu tidak akan mudah," ujarnya.

Sadar akan potensi bahaya Borneo FC, Tomas sudah mewanti-wanti skuatnya untuk fokus sepanjang pertandingan.

"Kami tahu apa yang harus kami lakukan, bagaimana bertahan, menyerang, dan bagaimana seharusnya bereaksi saat kehilangan bola," kata Tomas. (il/jpnn)