Live Streaming BWF World Tour Finals 2025 Pagi Ini, An Se Young Vs Putri KW

jpnn.com - HANGZHOU - Ajang penutup kalender BWF World Tour tahun ini, yakni BWF World Tour Finals 2025 di Hangzhou, China bergulir mulai Rabu (17/12) pagi WIB.

BWTF 2025 diikuti delapan pemain (tunggal/ganda) terbaik sepanjang musim di masing-masing nomor.

Delapan slot itu termasuk si penyandang status Juara Dunia BWF.

BWTF 2025 akan dibuka dengan laga di tunggal putri dan ganda putri.

Di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium Court 1 saling berhadapan Ratu Bultang dari Korea An Se Young versus andalan Indonesia si Polwan Putri Kusuma Wardani.

Sementara itu, di Court 2 ada derbi Jepang di ganda putri, yakni Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto vs Rin Iwanaga/Kie Nakanishi.