JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Live Streaming Dewa United Vs PSBS Biak, Jadwal Pekan ke-6, dan Klasemen Super League

Live Streaming Dewa United Vs PSBS Biak, Jadwal Pekan ke-6, dan Klasemen Super League

Live Streaming Dewa United Vs PSBS Biak, Jadwal Pekan ke-6, dan Klasemen Super League
Skuad Dewa United berlatih. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - TANGERANG - Dewa United Banten FC menjadi tuan rumah untuk PSBS Biak pada pekan ke-6 BRI Super League di Banten International Stadium, Sabtu (20/9).

Kick off mulai pukul 15.30 WIB. Anda bisa menyaksikannya juga via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4578242.

Banten Warriors -julukan Dewa United, menyongsong laga ini dengan bekal positif. Pada pekan ke-5, mereka sukses menekuk Arema FC dengan skor 2-1.

Kemenangan tersebut seperti menjadi bukti bahwa 'Anak Dewa' layak diperhitungkan sebagai calon penghuni papan atas.

"Kami memulai liga dengan hasil yang kurang baik. Ini bukan jadi masalah karena musim lalu seperti itu dan akhirnya kami finis di peringkat kedua," ujar Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink.

"Tim sudah menerapkan sistem permainan yang baru dengan baik saat melawan Arema. Itu menjadi pertanda baik."

"Namun, PSBS Biak juga bagus. Secara tim mereka bagus. Kami harus waspada," imbuh Coach Jan. (il/jpnn)

Hasil-Jadwal Pekan ke-6 dan Klasemen Super League
Hasil-Jadwal Pekan ke-6 dan Klasemen Super League

Kick off Dewa United Vs PSBS Biak mulai pukul 15.30 WIB. Cek klasemen Super League di sini.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

