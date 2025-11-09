menu
Live Streaming Dewa United Vs PSM Makassar: Tuan Rumah dalam Bahaya

Live Streaming Dewa United Vs PSM Makassar: Tuan Rumah dalam Bahaya

Live Streaming Dewa United Vs PSM Makassar: Tuan Rumah dalam Bahaya
Pelatih PSM Makassar Tomas Trucha. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - SERANG - Satu dari tiga laga pekan ke-12 Super League pada Minggu (9/11) hadir di Stadion Banten Internasional Stadium, Serang.

Tuan rumah Dewa United menjamu tamunya PSM Makassar.

Laga ini sangat pantas Anda tonton.

Baca Juga:

Anda bisa menyaksikannya juga via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4708214.

Hasil dan Jadwal Pekan ke-12
Live Streaming Dewa United Vs PSM Makassar: Tuan Rumah dalam Bahayaileague

Dewa United -meski tampil bagus di kompetisi kasta ketiga AFC, belum tune in di liga domestik.

Baca Juga:

Tim bertabur bintang itu tak bisa menang dalam empat laga terakhir Super League, tiga di antaranya kalah.

Kini kedatangan tamu bernama PSM menjadi ancaman besar buat Dewa United, sebab PSM datang dengan pelatih baru -belum ada beban terlalu berat.

Sore ini ada Dewa United vs PSM Makassar. Dewa United tak pernah menang dalam 4 laga terakhir.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
