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Live Streaming FC Seoul vs Persib Bandung: Pangeran Biru Berburu Sejarah

Live Streaming FC Seoul vs Persib Bandung: Pangeran Biru Berburu Sejarah
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Skuad Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung akan mengawali perjuangannya di Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027 dengan menghadapi FC Seoul.

Duel FC Seoul vs Persib akan berlangsung di Seoul World Cup Stadium, Rabu (16/9/2026) pukul 17.00 WIB.

Persib Punya Misi Khusus

Persib datang ke Korea Selatan dengan target meraih hasil positif.

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Skuad Pangeran Biru sebelumnya melaju ke fase grup setelah menundukkan Manila Digger 1-0 pada babak playoff.

"Kami ingin memainkan pertandingan yang bagus dan membuat penggemar bangga," ucap Pelatih Persib Igor Tolic.

Peluang Ukir Sejarah

Laga kontra FC Seoul juga menjadi kesempatan bagi Persib untuk mencatatkan sejarah.

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Sejauh ini, belum ada klub Indonesia yang mampu membawa pulang poin dari pertandingan kompetitif di Korea Selatan. Persib berpeluang mengakhiri catatan tersebut jika mampu meraih hasil positif di Seoul.

Pertandingan ini juga menjadi pertemuan resmi pertama kedua klub. Persib tentu harus bekerja keras apabila ingin membawa pulang hasil positif dari markas FC Seoul.

Persib Bandung akan mengawali perjuangannya di Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027 dengan menghadapi FC Seoul.

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