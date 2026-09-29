menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Live Streaming Final Bulu Tangkis Asian Games 2026, Sekarang

Live Streaming Final Bulu Tangkis Asian Games 2026, Sekarang

Live Streaming Final Bulu Tangkis Asian Games 2026, Sekarang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ganda putra Indonesia Leo Carnando (kiri) dan Daniel Marthin. Foto: PBSI

jpnn.com - AICHI – Final bulu tangkis nomor individu Asian Games 2026 Aichi-Nagoya sedang berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium.

Saat berita ini diracik dua ganda campuran bertarung memperebutkan emas, satu dari Indonesia, satu dari China.

Setelah nomor ganda campuran, akan hadir final ganda putri.

Baca Juga:

Kemudian berturut-turut digelar laga final tunggal putri, ganda putra, dan tunggal putra.

Final Bulu Tangkis Nomor Individu Asian Games 2026
Live Streaming Final Bulu Tangkis Asian Games 2026, Sekarangag2026

Semua laga final di atas bisa Anda saksikan via live streaming Vidio.

Baca Juga:

Bulu tangkis Asian Games 2026 menyediakan tujuh emas, dua di antaranya sudah di tangan tim putra Indonesia dan tim putri China. (ag2026/jpnn)

Bulu tangkis Asian Games 2026 menyediakan tujuh emas, satu di antaranya sudah di tangan tim putra Indonesia.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co