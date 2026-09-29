Live Streaming Final Bulu Tangkis Asian Games 2026, Sekarang

jpnn.com - AICHI – Final bulu tangkis nomor individu Asian Games 2026 Aichi-Nagoya sedang berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium.

Saat berita ini diracik dua ganda campuran bertarung memperebutkan emas, satu dari Indonesia, satu dari China.

Setelah nomor ganda campuran, akan hadir final ganda putri.

Kemudian berturut-turut digelar laga final tunggal putri, ganda putra, dan tunggal putra.

Final Bulu Tangkis Nomor Individu Asian Games 2026

ag2026

Semua laga final di atas bisa Anda saksikan via live streaming Vidio.

Bulu tangkis Asian Games 2026 menyediakan tujuh emas, dua di antaranya sudah di tangan tim putra Indonesia dan tim putri China. (ag2026/jpnn)