Live Streaming Final Bulu Tangkis Putri Asian Games 2026 Pagi Ini, Ngeri-Ngeri Sedap
jpnn.com - AICHI - Satu dari tujuh emas di cabor bulu tangkis Asian Games 2026 akan diberikan pada Kamis (24/9) pagi WIB ini kepada pemenang dari laga final beregu putri China vs Jepang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Aichi.
China masuk final setelah membuat Indonesia gigit jari 3-0. Sementara itu, Jepang si tuan rumah, membuat kejutan dengan menumbangkan Korea sang juara bertahan beregu putri.
Pertemuan China vs Jepang dijamin bakal menarik sejak awal. Sulit ditebak entah harus selesai dalam berapa partai (best of five) hingga pemilik emas ketahuan.
Final bulu tangkis Asian Games 2026 di nomor beregu putri China vs Jepang itu bisa Anda saksikan via live streaming di Vidio mulai pukul 07.30 WIB.
China vs Jepang
Match 1: Wang Zhi Yi vs Akane Yamaguchi
Match 2: Liu Sheng Shu/Tan Ning vs Yuki Fukushima/Mayu Matsumuto
Match 3: Chen Yu Fei vs Tomoka Miyazaki
Jika dibutuhkan - Match 4: Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian vs Rin Uesaka/Kie Nakanishi
Jika dibutuhkan - Match 5: Han Yue vs Nozomi Okuhara
Materi pemain China vs Jepang bisa dibilang merata. Final nanti bisa ngeri-ngeri sedap, ditambah lagi satu dari finalis merupakan tuan rumah.
Setelah urusan di beregu putri selesai, pada Rabu siang nanti ada final beregu putra Indonesia vs China.
Kemudian, lima nomor individu, yakni tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran akan dimulai besok. (ag2026/jpnn)
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Setelah urusan di beregu putri selesai, pada Rabu siang nanti ada final beregu putra Asian Games 2026 Indonesia vs China.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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