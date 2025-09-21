menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Live Streaming Final China Masters 2025, Pelatih dari Indonesia Disebut...

Live Streaming Final China Masters 2025, Pelatih dari Indonesia Disebut...

Live Streaming Final China Masters 2025, Pelatih dari Indonesia Disebut...
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ganda campuran Malaysia Chen Tang Jie (belakang) dan Toh Ee Wei. Foto: AFP

jpnn.com - SHENZHEN - China Masters 2025 Super 750 hari ini tiba di ujung.

Lima final bakal digelar di Shenzhen Arena, Minggu (21/9) mulai pukul 12.00 WIB.

Anda bisa menyaksikannya juga via live streaming di Vidio https://www.vidio.com/live/18249-li-ning-china-masters-2025-final.

Baca Juga:

Final di ganda campuran menjadi pembuka.

Live Streaming Final China Masters 2025, Pelatih dari Indonesia Disebut...Live Streaming Final China Masters 2025, Pelatih dari Indonesia Disebut...Live Streaming Final China Masters 2025, Pelatih dari Indonesia Disebut...bwf

Ganda campuran Malaysia Chen Tang Jie/Toh Ee Wei memasuki Shenzhen Arena siang nanti dengan bekal catatan tak terkalahkan sejak meraih gelar Juara Dunia 2025 di Paris, Agustus.

Baca Juga:

Pasangan peringkat tiga dunia yang kini dilatih pelatih dari Indonesia Nova Widianto itu menyebut kemenangan di semifinal dari ganda campuran ranking satu dunia dari China Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping kemarin, punya kesan tersendiri.

"Kami senang bisa mengalahkan mereka karena di empat pertemuan terakhir kami selalu kalah," ujar Tang Jie.

Lihat link live streaming final China Masters 2025 Super 750 dan jadwal pertandingannya di sini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI