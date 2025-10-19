Live Streaming Final Denmark Open 2025 & Pernyataan Jojo
jpnn.com - ODENSE - Ajang bergengsi Denmark Open 2025 Super 750 akhirnya tiba di puncaknya, yakni final yang akan digelar di Jyske Bank Arena, Odense, Minggu (19/10) mulai pukul 17.00 WIB.
Anda pelanggan Vidio bisa menyaksikan seluruh partai puncak Denmark Open 2025 melalui live streaming https://www.vidio.com/live/18249-victor-denmark-open-2025-finals.
Dari lima pertandingan, dua di antaranya melibatkan wakil Indonesia.
Ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dan tunggal putra Jonatan Christie.
Ini jadwalnya:
bwf
Buat Jojo -panggilan Jonatan Christie, final nanti merupakan yang pertama di Denmark Open.
Dia menyatakan sangat senang, karena sebelumnya pencapaian terbaik di Denmark Open hanya perempat final.
Jojo juga bahagia bisa terlepas dari masa sulit, lantaran beberapa bulan ke belakang berkutat dengan cedera.
Indonesia punya dua wakil di final Denmark Open 2025 Super 750. Cek di sini, ya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Hasil Semifinal Denmark Open 2025: Sudah Ada 2 Korea ke Final
- Cek Jadwal dan Live Streaming Semifinal Denmark Open 2025
- Jonatan Christie Ungkap Momen Kritis Sebelum Melangkah ke Semifinal Denmark Open 2025
- 2 Wakil Indonesia Masih Bertahan di Semifinal Denmark Open 2025
- Denmark Open 2025: Dramatis, Raksasa pun Menangis
- Cek Bagan Denmark Open 2025, Fajar/Fikri Vs Rian/Rahmat Bisa Terjadi di Final