Live Streaming Final Denmark Open 2025 & Pernyataan Jojo

jpnn.com - ODENSE - Ajang bergengsi Denmark Open 2025 Super 750 akhirnya tiba di puncaknya, yakni final yang akan digelar di Jyske Bank Arena, Odense, Minggu (19/10) mulai pukul 17.00 WIB.

Anda pelanggan Vidio bisa menyaksikan seluruh partai puncak Denmark Open 2025 melalui live streaming

Dari lima pertandingan, dua di antaranya melibatkan wakil Indonesia.

Ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dan tunggal putra Jonatan Christie.

Ini jadwalnya:

Buat Jojo -panggilan Jonatan Christie, final nanti merupakan yang pertama di Denmark Open.

Dia menyatakan sangat senang, karena sebelumnya pencapaian terbaik di Denmark Open hanya perempat final.

Jojo juga bahagia bisa terlepas dari masa sulit, lantaran beberapa bulan ke belakang berkutat dengan cedera.