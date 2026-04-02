Live Streaming Final Four Proliga 2026 Jakarta Bhayangkara Vs Surabaya Samator

jpnn.com - SURABAYA - Laga pembuka Final Four Proliga 2026 sektor putra mempertemukan Jakarta Bhayangkara Presisi melawan Surabaya Samator.

Pertandingan akbar tersebut tersaji di Jawa Pos Arena, Surabaya, Kamis (2/4) mulai pukul 16.00 sore WIB.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui streaming di Vidio atau layar kaca Moji TV.

Baca Juga: Antusiasme Menjelang Duel Pembuka Final Four Proliga 2026

Laga ini menjadi debut buat pemain asal Bulgaria, Martin Atanasov bersama Bhayangkara Presisi pada ajang voli Tanah Air.

Kehadiran bomber kelahiran 27 September 1996 itu bakal menambah daya gedor Bhayangkara Presisi setelah sebelumnya memiliki Bardia Saadat (Iran).

Dari kubu Samator tidak banyak perubahan yang terjadi dengan mengandalkan Lyvan Taboada (Kuba) sebagai setter.

Skuad asuhan Rodolfo Luis Sanchez masih mengandalkan Jordan Susanto, Hadi Suharto dan juga Rama Fazza Fauzan untuk mendulang angka.

Jakarta Bhayangkara di atas kertas diunggulkan meraih kemenangan melawan Surabaya Samator setelah pada babak reguler mampu sapu bersih dua kemenangan.