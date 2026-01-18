menu
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Live Streaming Final India Open 2026: Jojo Vs Lin Chun Yi 3-1, Hati-Hati!

Live Streaming Final India Open 2026: Jojo Vs Lin Chun Yi 3-1, Hati-Hati!

Live Streaming Final India Open 2026: Jojo Vs Lin Chun Yi 3-1, Hati-Hati!
Jonatan Christie. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - NEW DELHI – Ganda putri China Liu Sheng Shu/Tan Ning menjuarai India Open 2026 Super 750.

Pada laga final Indira Gandhi Sports Complex, Minggu (18/1) siang WIB, Liu/Tan menundukkan ganda Jepang Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto.

Partai pertama final India Open 2026 itu berlangsung dalam durasi 58 menit (statistik BWF).

Baca Juga:

Liu/Tan menang 21-11, 21-18.

Ini merupakan gelar kedua Liu/Tan dalam dua ajang BWF World Tour tahun ini. Pekan lalu. Liu/Tan memenangi Malaysia Open 2026 Super 1000.

Saat ini akan berlangsung final tunggal putri antara nomor 1 dunia versus nomor 2: An Se Young (Korea) vs Wang Zhi Yi (China).

Baca Juga:

Setelah pertarungan di nomor tunggal putri, hadir laga puncak tunggal putra antara Lin Chun Yi (Taiwan) vs Jonatan Christie (Indonesia).

Jojo -panggilan Jonatan, unggul head to head 3-1.

Ayo ke mari, cek link live streaming final India Open 2026 Super 750. Seru, nih. Klik.

