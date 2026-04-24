Live Streaming Final Proliga 2026: Aroma Dendam Tercium saat LavAni Jumpa Bhayangkara

jpnn.com - Pertandingan final Proliga 2026 sektor putra akan mempertemukan Jakarta LavAni melawan Bhayangkara Presisi.

Laga akbar tersebut rencananya digelar di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Jumat (24/4/2026) pukul 19.00 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa streaming di Vidio.com atau layar kaca Moji TV.

Ini menjadi pertemuan keempat kedua tim di final sejak edisi 2022 di Sentul.

Hasilnya, kedua tim sama-sama meraih dua kemenangan.

Pada pertemuan terakhir di Proliga 2025, Bhayangkara Presisi yang diperkuat Leyva Martinez (Kuba) serta Kyle Russell (Amerika Serikat) menang dramatis 3-2 (19-25, 23-25, 25-22, 25-22, 15-9).

Menarik ditunggu siapa yang akan keluar sebagai pemenang pertama dalam final Proliga 2026 yang menggunakan format best of three series.