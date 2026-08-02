Live Streaming Final VNL 2026, Perebutan Perunggu Sudah Mulai

jpnn.com - NINGBO - Volleyball Nations League atau VNL 2026 menyisakan dua pertandingan.

Jepang dan Slovenia -dua tim yang kalah di semifinal, saat ini sedang bertarung memperebutkan medali perunggu atau tempat ketiga.

Laga ini bisa disaksikan via live streaming di Vidio mulai pukul 14.40 WIB.

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Kemudian, Amerika Serikat dan Polandia saling berhadapan dalam pertandingan perebutan medali emas.

Ini menjadi pertandingan ulangan final VNL 2023, saat itu Polandia menang 3-1.

Polandia sudah dua kali menjadi juara VNL, yakni 2023 dan tahun lalu.

Sementara itu, AS belum pernah juara. Prestasi terbaik AS, yakni perak 2019, 2022, dan 2023. (vw/jpnn)

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