Live Streaming FP1 MotoGP Jepang Pagi Ini & Pernyataan Marc Marquez
jpnn.com - MOTEGI – Seri ke-17 dari 22 seri MotoGP 2025 hadir akhir pekan ini, yakni MotoGP Jepang di Mobility Resort Motegi.
Semua menunggu pengukuhan Marc Marquez sebagai Juara Dunia MotoGP 2025, dan hal itu sangat besar peluangnya terjadi di Motegi.
Ada banyak kemungkinan untuk itu, tetapi yang paling sederhana: di kedua balapan (sprint dan grand prix), Marc mengungguli Alex Marquez hanya dengan tiga poin.
Namun, menurut Marc, bukanlah sebuah bencana jika gelar juara 2025 itu belum dia raih di MotoGP Jepang.
Bisa jadi setelah itu, yakni satu pekan setelah Jepang, MotoGP Indonesia atau berikutnya.
"Mustahil untuk tidak memikirkan soal gelar juara dunia. Apalagi saat semua bertanya hal itu kepada saya," kata Marc.
"Bukan bencana jika belum di sini (Jepang). Jika ini seri terakhir, cara dan hasilnya akan berbeda."
"Saya ulangi, jika bukan akhir pekan ini, itu bukan bencana. Saya masih punya lima peluang lagi di depan," imbuhnya.
Seri ke-17 dari 22 seri MotoGP 2025 hadir akhir pekan ini, yakni MotoGP Jepang. FP1 sesaat lagi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Marc Marquez Bisa Samai Rekor Valentino Rossi, Akankah Takdir Juara Ditentukan di Motegi?
- MotoGP Jepang 2025: Marc Marquez Bisa Ukir 3 Rekor Sekaligus
- Kutukan Mandalika Masih Membayangi, Marc Marquez Bertekad Akhiri Rekor Buruk di Lombok
- MotoGP 2025: Jakarta Jadi Panggung Kehormatan Valentino Rossi dan VR46 Racing Team
- MotoGP 2025: San Marino Jadi Awal Dendam Baru Bezzecchi kepada Marquez
- MotoGP 2025: Rekor Jorge Martin Tumbang, Marc Marquez Berlari Menuju 600 Poin