Live Streaming FP2 & Kualifikasi MotoGP Jepang, Marc Marquez Tumbang
jpnn.com - MOTEGI – Pemimpin klasemen MotoGP 2025 Marc Marquez mengalami kecelakaan di Turn 5 Sirkuit Motegi pada Free Practice 2 MotoGP Jepang, Sabtu (27/9) pagi WIB.
Marc Marquez tumbang saat menikung ke kanan sebelum memasuki area terowongan di Motegi.
Insiden itu terjadi hanya sekitar 8-9 menit dari 30 menit FP2.
Saat itu Marc baru saja menempatkan catatan waktunya di urutan paling atas, satu menit, 44,321 detik.
Marc terlihat baik-baik saja, mendapat bantuan dari petugas setempat dan akhirnya kembali ke pit.
FP2 masih berlangsung saat berita ini diracik.
Buat Anda yang pengin menyaksikan FP2 lalu kualifikasi MotoGP Jepang, bisa melalui live streaming di Vidio https://www.vidio.com/live/17140-spotv-2?schedule_id=4589897. (adk/jpnn)
MotoGP Jepang 2025
Jumat (26/9)
08.45-09.30 WIB: Free Practice 1 (Francesco Bagnaia)
13.00-14.00 WIB: Practice (Marco Bezzecchi)
Sabtu (27/9)
08.10-08.40 WIB: Free Practice 2
08.50-09.05 WIB: Qualifying 1
09.15-09.30 WIB: Qualifying 2
13.00 WIB: Sprint 12 Laps
Minggu (28/9)
07.40-07.50 WIB: Warm Up
12.00 WIB: Grand Prix 24 Laps
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
