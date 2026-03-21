Live Streaming FP2 MotoGP Brasil, Sekarang! Kering, Biru
jpnn.com - GOIANIA - MotoGP Brasil di Autodromo Internacional de Goiania saat ini tiba pada sesi free practice 2.
Sesi berdurasi 30 menit ini secara resmi tak mencatat waktu para pembalap.
Namun, di sinilah para pembalap dan timnya menentukan strategi untuk kualifikasi yang digelar hanya sepuluh menit setelah FP2.
FP2 dimulai pukul 20.10 WIB.
Trek di Goiania tampak kering, awan biru terlihat memayungi sirkuit. Namun, komentator live FP2 menyebut cuaca di Brasil saat ini tak bisa diprediksi dengan akurat. (adk/jpnn)
MotoGP Brasil 2026
Jumat (20/3)
Free Practice 1 (Pedro Acosta)
Sabtu (21/3)
Practice (Johann Zarco)
20.10-20.40 WIB: Free Practice 2
20.50-21.05 WIB: Qualifying 1
21.15-21.30 WIB: Qualifying 2
Minggu (22/3)
01.00 WIB: Sprint 15 Laps
20.40-20.50 WIB: Warm Up
Senin (23/3)
01.00 WIB: Grand Prix 31 Laps
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
