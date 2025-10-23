Live Streaming French Open 2025 Jojo Vs Koki Watanabe
jpnn.com, CESSON SEVIGNE - Tunggal putra peringkat ke-17 dunia Alwi Farhan memastikan satu tempat di perempat final French Open 2025 Super 750.
Atlet pelatnas Indonesia itu baru saja memenangi laga 16 Besar di Glaz Arena, Cesson Sevigne, Kamis (23/10) sore WIB.
Alwi yang kini merupakan tunggal putra terbaik dari pelatnas itu mengalahkan pemain Irlandia Nhat Nguyen rubber game 16-21, 21-12, 21-17.
Seturut laporan tim statistik BWF, duel sengit Alwi vs Nhat berlangsung dalam durasi 67 menit.
Alwi berhak melakoni laga perempat final, menghadapi pemenang dari laga Kunlavut Vitidsarn (Thailand) vs Kodai Naraoka (Jepang).
Pertarungan Vitidsarn vs Naraoka sedang berlangsung di Court 1 saat berita ini diracik.
Sementara itu, di Court 2 ada duel di nomor tunggal putra antara pemain non-pelatnas Jonatan 'Jojo' Christie versus duta Jepang Koki Watanabe.
Buat Anda yang pengin menyaksikan laga Jonatan Christie vs Koki Watanabe bisa juga melalui live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/18250-yonex-french-open-2025-round-of-16-court-2. (adk/jpnn)
Alwi Farhan memastikan satu tempat di perempat final French Open 2025 Super 750.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Jadwal 16 Besar French Open 2025: 2 Wakil Indonesia Saling Jegal demi 1 Tiket Perempat Final
- French Open 2025: Duel Panas Wakil Indonesia, 1 Tiket Perempat Final Sudah di Tangan
- French Open 2025: Kelelahan Tak Jadi Alasan, Jonatan Christie Tunjukkan Kelas Juara
- Live Streaming French Open 2025 Putri KW Vs Tomoka Miyazaki
- Hari Kedua French Open 2025: 3 Wakil Indonesia Hadapi Laga Panas
- French Open 2025: Jorji Terlihat Lemas, Sering Out