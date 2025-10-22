menu
Live Streaming French Open 2025 Putri KW Vs Tomoka Miyazaki

Tunggal putri Jepang Tomoka Miyazaki. Foto: Anthony Wallace/AFP

jpnn.com - CESSON SEVIGNE - French Open 2025 Super 750 hari ini (Rabu, 22/10) masih menggelar babak pertama atau 32 Besar.

Salah satu laga yang sepertinya bakal ramai ialah nan melibatkan anggota Polri Putri Kusuma Wardani.

Putri KW yang kini menduduki peringkat ke-7 dunia, akan meladeni ranking ke-8, Tomoka Miyazaki.

Kedua cewek itu sudah lima kali berjumpa. Putri si Anak Tangerang unggul head to head 3-2, tetapi pada pertemuan terakhir, di Denmark Open pekan lalu, Putri kalah 21-15, 12-21, 17-21.

Laga Putri KW versus Tomoka Miyazaki menjadi match ke-2 di Court 1 Glaz Arena.

Match pertama akan dimulai pukul 10.00 waktu setempat atau sekitar 15.00 WIB.

Anda bisa menyaksikan laga 32 Besar French Open 2025 Super 750 ini di live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/18249-yonex-french-open-2025-round-of-32-court-1.

Pemenang Putri KW vs Tomoka Miyazaki nanti akan menemui yang terbaik dari duel tunggal putri Denmark Line Hojmark Kjaersfeldt vs cewek Skotlandia Kirsty Gilmour di 16 Besar. (bwf/jpnn)

Laga Putri KW vs Tomoka Miyazaki di French Open 2025 menjadi match ke-2 di Court 1 Glaz Arena sore ini.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

