menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Live Streaming Japan Open 2026 Putri KW Vs Wang Zhi Yi, Sekarang

Live Streaming Japan Open 2026 Putri KW Vs Wang Zhi Yi, Sekarang

Live Streaming Japan Open 2026 Putri KW Vs Wang Zhi Yi, Sekarang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - TOKYO - Tunggal putri nomor satu dunia An Se Young (Korea) mundur di 16 Besar Japan Open 2026 Super 750, mungkin karena cedera.

Women single yang seharusnya menjadi lawan An Se Young di 16 Besar, yakni Nozomi Okuhara (Jepang) otomatis lulus ke perempat final tanpa berkeringat.

Namun, Nozomi Okuhara pun lalu memutuskan WO di 8 Besar, mungkin juga karena cedera. 

Baca Juga:

Pusarla V Sindhu (India) yang memegang tiket 8 Besar, pun tak perlu menunggu Nozomi, berhak langsung ke semifinal.

Di semifinal besok, Pusarla akan berhadapan dengan Chen Yu Fei (China).

Slot di semifinal women's single Japan Open 2026 kini tinggal satu, setelah andalan Jepang Akane Yamaguchi mengalahkan Kim Ga Eun (Korea) 14-21, 21-13, 22-20.

Baca Juga:

Satu tempat di semifinal WS akan diperebutkan tunggal putri Indonesia peringkat ke-6 dunia Putri Kusuma Wardani vs tunggal putri terbaik China ranking dua dunia Wang Zhi Yi.

Laga Putri KW vs Wang Zhi Yi sedang berlangsung, Anda bisa menyaksikan via live streaming Vidio. (bwf/jpnn)

Tempat di semifinal tunggal putri Japan Open 2026 Super 750 tinggal satu, apakah itu buat Kak Putri?


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI