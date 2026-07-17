Live Streaming Japan Open 2026 Putri KW Vs Wang Zhi Yi, Sekarang
jpnn.com - TOKYO - Tunggal putri nomor satu dunia An Se Young (Korea) mundur di 16 Besar Japan Open 2026 Super 750, mungkin karena cedera.
Women single yang seharusnya menjadi lawan An Se Young di 16 Besar, yakni Nozomi Okuhara (Jepang) otomatis lulus ke perempat final tanpa berkeringat.
Namun, Nozomi Okuhara pun lalu memutuskan WO di 8 Besar, mungkin juga karena cedera.
Pusarla V Sindhu (India) yang memegang tiket 8 Besar, pun tak perlu menunggu Nozomi, berhak langsung ke semifinal.
Di semifinal besok, Pusarla akan berhadapan dengan Chen Yu Fei (China).
Slot di semifinal women's single Japan Open 2026 kini tinggal satu, setelah andalan Jepang Akane Yamaguchi mengalahkan Kim Ga Eun (Korea) 14-21, 21-13, 22-20.
Satu tempat di semifinal WS akan diperebutkan tunggal putri Indonesia peringkat ke-6 dunia Putri Kusuma Wardani vs tunggal putri terbaik China ranking dua dunia Wang Zhi Yi.
Laga Putri KW vs Wang Zhi Yi sedang berlangsung, Anda bisa menyaksikan via live streaming Vidio. (bwf/jpnn)
Tempat di semifinal tunggal putri Japan Open 2026 Super 750 tinggal satu, apakah itu buat Kak Putri?
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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