Live Streaming Kualifikasi MotoGP Amerika dan Soal Garasi Ducati yang Nyaris Berantakan

jpnn.com - TEXAS - Kesibukan segera hadir di Circuit of The America atau COTA di Texas, saat MotoGP Amerika 2026 tiba di sesi kualifikasi 1 (Q1) dan kualifikasi utama (Q2), Sabtu (28/3) malam WIB.

Sepuluh terbaik pada practice kemarin berhak mendapat akses langsung ke Q2.

Sisanya ke Q1. Dua terbaik pada Q1 boleh bergabung di Q2 dan otomatis sudah mengamankan posisi start minimal di urutan ke-12 pada sprint dan grand prix.

Kualifikasi MotoGP Amerika 2026 bisa Anda saksikan via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/17140-spotv-2?schedule_id=4969804.

Hasil Practice MotoGP Amerika Serikat 2026

Pos Rider Nat Team Time/Diff Lap Max

1. Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 2'00.927s 20/21 341k

2. Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.053s 17/17 344k

3. Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.187s 12/16 337k

4. Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.200s 18/20 345k

5. Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.286s 18/19 340k

6. Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.323s 15/17 344k

7. Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.338s 18/19 344k

8. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.444s 18/19 345k

9. Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.567s 15/19 342k

10. Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.652s 16/17 342k

11. Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.684s 18/19 346k

12. Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.729s 18/18 334k

13. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.854s 16/21 339k

14. Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +1.025s 16/20 341k

15. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.110s 20/20 341k

16. Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.315s 18/19 335k

17. Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V) +1.380s 15/19 339k

18. Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.446s 11/16 339k

19. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.510s 15/19 344k

20. Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +1.629s 12/15 339k

21. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +2.111s 14/14 344k

MotoGP Amerika 2026

Jumat (27/3)

Free Practice 1 (Pedro Acosta)

Sabtu (28/3)

Practice (Marc Marquez)

22.10-22.40 WIB: Free Practice 2

22.50-23.05 WIB: Qualifying 1

23.15-23.30 WIB: Qualifying 2

Minggu (29/3)

03.00 WIB: Sprint 10 Laps

22.40-22.50 WIB: Warm Up

Senin (30/3)

03.00 WIB: Grand Prix 19 Laps

Menjelang kualifikasi, tersingkap kabar bahwa garasi Ducati Lenovo nyaris kacau berantakan. Itu gegara Francesco 'Pecco' Bagnaia.