Live Streaming Malut United Vs Bhayangkara FC, Subo Bicara Kejutan
Pasukan Bhayangkara FC bersiap. Foto: IG bhayangkarafc

jpnn.com - TERNATE - Pasukan Bhayangkara FC menjanjikan kejutan buat tuan rumah Malut United dalam pertemuan kedua tim pada pekan ke-19 Super League di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Sabtu (31/1) siang WIB.

Kick off Malut United vs Bhayangkara FC mulai pukul 15.30 WIT atau 13.30 WIB.

Anda bisa menyaksikan laga itu via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19385-bri-super-league?schedule_id=4859834.

"Kami sudah jauh-jauh datang ke Maluku Utara. Insyaallah kami akan memberikan kejutan kepada tim Malut United," tutur Kapten Bhayangkara FC Wahyu Subo Seto.

Pertarungan melawan Malut United nanti merupakan laga away ketiga beruntun buat Bhayangkara FC.

Sebelumnya, Bhayangkara berkunjung ke markas Persita Tangerang (1-1) dan PSBS Biak (1-4).

Laga Malut United Vs Bhayangkara FC tak berapa lama lagi. Setengah 4 WIT, setengah 2 WIB.

