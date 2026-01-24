Live Streaming Malut United Vs Persik Kediri, Gak Lama Lagi

jpnn.com - TERNATE - Peringkat ke-4 di klasemen Super League Malut United menjamu ranking ke-13 Persik Kediri di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate pada Sabtu (24/1).

Duel Malut United vs Persik bisa Anda saksikan juga via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19353-bri-super-league?schedule_id=4849259.

Kick off laga tersebut gak lama lagi buat WIB, 13.30, atau pukul 15.30 WIT.

“Kami membutuhkan dukungan dari mereka yang mencintai klub ini. Suara suporter menambah motivasi para pemain yang berjuang di lapangan,” kata Kapten Malut United Gustavo Franca di halaman klub.

Gustavo memastikan timnya menargetkan poin penuh alias kemenangan pada pertandingan nanti.

"Kami melewati perjalanan yang baik di putaran pertama. Kami bisa lebih baik di putaran kedua. Persiapan tim sangat baik dan kami siap meraih tiga poin,” kata bek asal Brasil tersebut.

Laskar Kie Raha menjadi tim tersubur hingga pekan ke-17 dengan catatan 33 gol. Adapun 20 gol di antaranya dicetak saat bermain di kandang yang juga menjadikan Malut United sebagai tim dengan torehan gol terbanyak ketika berstatus sebagai tuan rumah.

“Evaluasi telah dilakukan dari pertandingan sebelumnya. Persiapan berjalan baik dan secara umum kami siap menghadapi Persik Kediri," ujar Pelatih Malut United Hendri Susilo.