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Live Streaming MotoGP Aragon 2026: Marc Marquez Mengintai Jorge Martin

Live Streaming MotoGP Aragon 2026: Marc Marquez Mengintai Jorge Martin
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Rider Ducati Lenovo Marc Marquez. Foto: JOSE JORDAN/AFP.

jpnn.com - MotoGP Aragon 2026 menjadi panggung penting bagi Marc Marquez untuk kembali memangkas jarak dengan Jorge Martin di papan atas klasemen.

Balapan utama seri ke-13 MotoGP 2026 itu akan berlangsung pada Minggu (30/8/2026) pukul 19.00 WIB.

Marquez datang dengan kepercayaan diri tinggi. Kemenangan pada sprint race, Sabtu (29/8/2026), membuat perolehan poinnya bertambah menjadi 212 angka.

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Rider Ducati Lenovo itu kini berada di peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026. Dia hanya tertinggal empat poin dari Marco Bezzecchi yang menempati posisi kedua.

Sementara itu, Jorge Martin masih berada di puncak dengan 245 poin. Artinya, Marquez terpaut 33 angka dari pembalap Aprilia tersebut.

Marc Marquez Punya Modal Kuat

MotorLand Aragon memiliki arti khusus bagi Marc Marquez. Sirkuit tersebut termasuk salah satu trek yang memberikan hasil positif dalam perjalanan kariernya.

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The Baby Alien sudah mengoleksi tujuh kemenangan di Aragon. Musim lalu, dia juga berhasil menjadi pemenang di lintasan yang sama.

Kini, Marquez memiliki kesempatan memperpanjang dominasinya di Aragon.

MotoGP Aragon 2026 menjadi panggung penting bagi Marc Marquez untuk kembali memangkas jarak dengan Jorge Martin di papan atas klasemen.

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