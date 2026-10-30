Live Streaming MotoGP Malaysia Hari Ini, Marc Marquez Takut

jpnn.com - SELANGOR - Seri ke-19 dari 22 balapan MotoGP 2026 hadir akhir pekan ini di Sirkuit Sepang, Selangor, yakni MotoGP Malaysia.

Rangkaian sesinya dibuka dengan free practice 1 mulai pukul 09.45 WIB. Anda bisa menyaksikannya via live streaming di Vidio.

Free practice 1 (sama halnya dengan free practice 2) akan menjadi arena buat pembalap dan timnya mengukur kemampuan motor dan juga kesiapan pembalap untuk tampil gila saat practice dan kualifikasi.

Catatan waktu pada FP1 dan FP2 hanya menjadi acuan buat tim, bukan tercatat sebagai klasifikasi kualifikasi.

Baru pada practice catatan waktu berguna dan menjadi syarat kualifikasi. Sepuluh terbaik pada practice berhak langsung ke kualifikasi utama (Q2), sedangkan di luar Top 10 practice harus berjibaku di Q1. Dua teratas pada Q1 lalu berhak naik ke Q2 dan otomatis sudah mengamankan posisi start minimal di urutan ke-12.

MotoGP Malaysia 2026 bisa menjadi salah satu seri penentu buat Marc Marquez menjauh dari rivalnya, terutama Jorge Martin yang sedang tidak fit.

Andai memenangi balapan di Sepang, Marc bisa membuat Martin dan pembalap lain putus asa.

Namun, Marc menolak untuk mendukung publik yang menyebut dirinya sudah di atas angin.