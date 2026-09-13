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Live Streaming MotoGP San Marino 2026: Marquez vs Bezzecchi Memanas

Live Streaming MotoGP San Marino 2026: Marquez vs Bezzecchi Memanas
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Marc Marquez (kiri) menyalami Marco Bezzecchi (kanan) setelah sprint race MotoGP Aragon 2026. Foto: JOSE JORDAN/AFP.

jpnn.com - Persaingan menuju kemenangan di MotoGP San Marino 2026 bakal kembali tersaji di Sirkuit Misano. Marc Marquez dan Marco Bezzecchi menjadi dua nama yang menarik perhatian.

Balapan utama MotoGP San Marino 2026 dijadwalkan berlangsung pada Minggu (13/9/2026) pukul 19.00 WIB.

Marc Marquez datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengamankan kemenangan pada sesi sprint race.

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Marco Bezzecchi juga memiliki modal kuat. Pembalap Aprilia itu finis kedua dan berpeluang memberikan perlawanan dalam race utama.

Jorge Martin turut meramaikan persaingan setelah mengakhiri balapan pendek itu di posisi ketiga.

Pertarungan ketiga pembalap tersebut dapat disaksikan melalui siaran langsung MotoGP San Marino 2026.

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Balapan utama akan ditayangkan melalui Trans7 dan layanan streaming Vidio.com.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan panasnya persaingan MotoGP San Marino 2026 bisa melalui link berikut ini: https://m.vidio.com/live/17140?schedule_id=5316014

Persaingan menuju kemenangan di MotoGP San Marino 2026 bakal kembali tersaji di Sirkuit Misano.

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